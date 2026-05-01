Воздушные шары с сигаретами найдены в Польше

Метеозонды с сигаретами упали на юге Польши Воздушные шары с сигаретами найдены в Польше

Москва1 мая Вести.Полиция Польши расследует происхождение трех метеозондов с пачками сигарет, найденных на территории предприятия на юге страны, сообщает польский телеканал TVP на своем сайте.

Зонды упали близ деревни Ивкова. Опасных веществ в грузах не нашли. Зонды с пакетами доставили в полицейский участок в соседнем городе Бжеско.

Представитель полиции сообщил, что один из пакетов содержал сигареты. Он добавил, что сейчас сотрудники выясняют, откуда взялись зонды говорится в сообщении



По данным телеканала, ранее было зафиксировано несколько подобных инцидентов, они оказались попытками контрабандой доставить в Польшу сигареты.

В частности, в январе польские военные сообщали о прилете со стороны Белоруссии очередных метеозондов. Временно были приостановлены полеты гражданской авиации в части приграничного Подляского воеводства.

В апреле в Польше задержали жителя Белоруссии, который руководил бандой, доставившей в страну миллионы сигарет на более чем 160 метеозондах.