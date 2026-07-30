Туск бездоказательно заявил, что упавшая в Польше ракета "похожа на российскую"

Туск назвал упавшую в Польше ракету российской, не приведя доказательств Туск бездоказательно заявил, что упавшая в Польше ракета "похожа на российскую"

Москва30 июл Вести.Обнаруженная на территории Польши ракета, по предварительной оценке, "похожа на российскую", утверждает премьер-министр страны Дональд Туск. Его слова передал телеканал TVP Info.

Польский премьер отметил, что окончательных выводов о происхождении ракеты пока нет.

Похоже, что это была российская ракета, но у нас нет 100% уверенности в том, что это была за ракета сказал он на заседании кризисного штаба в Люблине

Инцидент произошел 30 июля. По данным польских военных, неопознанный летающий объект упал примерно в 3.40 по местному времени (4.40 мск) около населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства. Ракета упала в незаселенной местности, пострадавших нет. Позднее на месте падения ракеты обнаружили воронку диаметром 10 метров и обломки.

Туск и ранее обвинял Россию в нарушении воздушного пространства, не дожидаясь окончания анализов обломков и не приводя доказательств. Так, в сентябре 2025 года он сообщил о нескольких сбитых беспилотниках, безосновательно назвав их российскими. Позднее выяснилось, что эта была ракета, выпущенная самолетом F-16 для перехвата дрона.