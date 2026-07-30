В Польше сообщили об обнаружении неопознанного летающего объекта Польские военные обнаружили воронку от неопознанного летающего объекта

Москва30 июл Вести.Польские военные заявили, что ночью обнаружили в воздушном пространстве страны неопознанный летающий объект, а позже определили вероятное место его падения. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши.

По данным военных, объект был зафиксирован в 3.40 по местному времени. Он двигался в западном направлении.

Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16 говорится в сообщении командования

Уточняется, что спустя шесть минут объект исчез с экранов радиолокационных систем. После этого в район направили вертолет Ми-24. Экипаж обнаружил предполагаемое место падения в незаселенной местности недалеко от города Тарнава-Колония Люблинского воеводства.

Газета Wiadomosci сообщила, что очевидцы слышали "мощный взрыв" в той области. Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили воронку и разбросанные части неопознанного объекта.

Ранее сообщалось, что в воздух поднялись дежурные военные самолеты Польши. В польском ведомстве отмечалось, что это произошло на фоне предполагаемой активности России на Украине.