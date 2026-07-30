Эксперт объяснил, почему не было расследования по упавшей в Польше ракете Эксперт Ходаренок: расследования по упавшей в Польше ракете не проводилось

Москва30 июл Вести.Никакое объективное расследование инцидента с упавшей в Польше ракетой не проводилось, было только желание сразу обвинить Россию. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он добавил, что следы от ракеты и отсутствие каких-либо частей рядом с местом падения показывает, что это не могла быть российская ракета.

Никакое объективное расследование в этой обстановке невозможно по определению. Ну, потому что все уже запрограммировано - "Это российская ракета Х -101". Но вот когда я гляжу на эту воронку, вот я задаюсь какими вопросами, уж больно она какая-то аккуратная. Это первый момент. Второй момент - ракета Х-101 достаточно большая. Она не помещается даже во внутренний оружейный отсек бомбардировщика ТУ-95 МС. Она на внешней подвеске находится. И даже если сработала боевая часть, то должны сохраниться очень большие фрагменты этой ракеты. Тот же самый двигатель, например. Опять-таки, где остатки топлива? заявил Ходаренок

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавшая на территории страны ракета похожа на российскую. Он заявил, что это "предварительная оценка".