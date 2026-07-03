Москва3 июл Вести.Россия не должна допустить развертывания серийного производства украинских баллистических ракет, иначе украинский конфликт может перейти в новую стадию. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

По словам эксперта, Украина обладает необходимой производственной базой, а технологии производства баллистических ракет, по сути, не являются новыми.

Оснастка есть, предприятия есть, опыт разработки есть, не то что оперативно-тактических баллистических ракет, межконтинентальных ракет есть. И, по большому счету, ведь это относительно несложные технологии – это сороковые годы. Оно (производство — прим. ред.) может быть максимально рассредоточено. Часть производства укрыта в подземных выработках, финальная сборка будет осуществляться в каких-нибудь засекреченных местах… если конфликт будет продолжаться, вполне возможно, что количество этих оперативно-тактических баллистических ракет, которые будут применяться по нашей территории, с дальностью боевого применения в восемьсот и более километров – это могут быть и десятки, и сотни таких ракет, в перспективе даже и тысячи, потому что наверняка будут к производству комплектующих привлечены европейские страны. То есть, это очень большая опасность для нашей страны. Это переводит конфликт в новую стадию. И наша задача – не допустить развертывания этого серийного производства, вывести Украину из войны раньше, чем это начнет осуществляться