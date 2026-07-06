Москва6 июл Вести.Ракетно-авиационные удары по объектам на Украине должны сопровождаться и сухопутным наступлением, заявил ИС "Вести" военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Все эти удары должны привести к снижению активности беспилотной авиации Украины, которая наносит удары по объектам на нашей территории. И если наши удары будут носить системный характер, то есть основания, что рано или поздно мы эту инфраструктуру все-таки вынесем заявил он

Ходаренок подчеркнул, что при всей эффективности ракетных атак финальную роль в подавлении сил противника несет пехота.

Удары средств воздушного нападения со стороны вооруженных сил РФ должны сопрягаться и с самыми решительными действиями группировок сухопутных войск. Потому что одними ракетно-авиационными ударами Украину вывести из войны не удастся. Хотя и будут нанесены тяжелые повреждения, но конечную точку в любом вооруженном конфликте все-таки ставят группировки сухопутных войск, то есть пехота. Поскольку наши группировки наступают практически по всем направлениям, есть основания полагать, что это будет и происходить в комплексном виде и в скором времени даст те самые результаты, на которые все мы рассчитываем и ожидаем добавил он

Ранее в Минобороны России заявили, что по ключевым предприятиям украинского ВПК, производящим беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера, был нанесен массированный удар высокоточным оружием.