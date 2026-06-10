Москва10 июн Вести.России нужно серьезнее отнестись к украинскому конфликту и не затягивать его. Москве следует отказаться от проведения "красных линий" и действовать более решительно. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” высказал военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Свою точку зрения он объяснил тем, что и на Украине, и в США может смениться руководство на "более озлобленное". Это может привести к усилению поддержки Киева.

Но сам Бог нам велел, опять-таки, без всяких угроз, без всяких объявлений, без проведения там красных и всякого рода других цветов линий. Удар и все… И по большому счету мы даже тут не в роли инициативников выступаем, а только будем отвечать на все действия украинского руководства. Вот, наверное, только так надо эту проблему сформулировать. Или мы беремся за это дело, что называется, всерьез, или же как-то, ну, я даже не знаю. Но мы не имеем права. Понимаете, если мы будем затягивать конфликт и по одному полену подкладывать в костер войны, то там, глядишь, и пройдут промежуточные выборы, и там, и сям, и к власти придут еще более зловредные и более ненавистически настроенные к нам политические силы, и за этот срок усилится поддержка Украины выразил свое мнение военный эксперт

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сделал заявление, в котором призвал киевский режим воспользоваться подвернувшейся возможностью и остановить конфликт с РФ как можно скорее. Также он отметил, что для этого Украине нужны план, сосредоточенность, решимость, а также надежные союзники.