Москва29 июлВести.Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность удара России по стране.
Между тем Косиняк-Камыш обвинил Москву в якобы усилении диверсионной деятельности, провокаций и пропаганды.
Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существуетсказал глава ведомства в эфире радиостанции RMF FM
Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил, что Эстония признала отсутствие у РФ планов напасть на государства Прибалтики.