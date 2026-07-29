В Варшаве исключили вероятность нападения России на Польшу Глава МО Польши Косиняк-Камыш отверг вероятность нападения со стороны России

Москва29 июл Вести.Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность удара России по стране.

Между тем Косиняк-Камыш обвинил Москву в якобы усилении диверсионной деятельности, провокаций и пропаганды.

Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует сказал глава ведомства в эфире радиостанции RMF FM

Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил, что Эстония признала отсутствие у РФ планов напасть на государства Прибалтики.