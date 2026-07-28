МИД Польши не стал комментировать данные Минска о готовящемся теракте МИД Польши отказался комментировать информацию Белоруссии о теракте

Москва28 июл Вести.Министерство иностранных дел Польши подтвердило получение от белорусской стороны информации о подготовке теракта на территории своей страны, однако отказалось комментировать эти сведения. Об этом пресс-секретарь польского МИД Мацей Вевюр заявил в комментарии белорусскому агентству БЕЛТА.

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Варшава не раскрывает информацию о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности.

Мы не информируем о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Информацию мы получили. Это я могу подтвердить сказал Вевюр

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что передал польской стороне сведения о предполагаемой подготовке теракта. Данные были направлены временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Кшиштофу Ожанне по линии правоохранительных органов.

В Минске утверждают, что к подготовке нападения может быть причастен человек, ранее осужденный в Белоруссии и находящийся в Польше, а предполагаемой целью должны стать несовершеннолетние дети проживающей в стране активистки.