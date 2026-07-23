Минск предупредил Варшаву о готовящемся теракте на польской территории Белоруссия передала Польше информацию о возможном теракте

Москва23 июл Вести.Белорусская сторона направила официальное предупреждение польским властям о готовящемся террористическом акте на территории Польши. Соответствующая информация была передана временному поверенному в делах Польши в Беларуси в ходе встречи в МИД республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

По данным белорусских правоохранительных органов, подготовку теракта ведет лицо, осужденное в Белоруссии по ряду статей Уголовного кодекса. Недавно польские власти лишили этого человека дополнительной защиты и права проживания в стране.

Главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство, из соображений мести за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше говорится в сообщении МИД

В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что дополнительные сведения по этому вопросу будут передаваться по каналам взаимодействия между компетентными органами двух стран по мере поступления.