Москва21 мая Вести.Польские полицейские открыли огонь по автомобилю гражданина Белоруссии недалеко от города Сыцув, сообщил Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале. В ведомстве указали, что стрельба велась без какого-либо на то основания.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 мая на трассе S8. Как утверждают в СК, польские силовики начали стрелять по машине 60-летнего белоруса.

Водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей, также повреждения получил автомобиль в виде 29 пулевых отверстий. Несмотря на телесные повреждения, ему удалось пересечь границу, откуда он был экстренно доставлен в учреждение здравоохранения в крайне тяжелом состоянии приводит СК слова официального представителя ведомства Сергея Кабаковича

СК начал проверку по факту нападения: место происшествия и личности сотрудников полиции, участвовавших в стрельбе, уже установлены. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что инциденту будет дана жесткая правовая оценка.