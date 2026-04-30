На западе Украины мужчина устроил стрельбу по ТЦК и полиции На западе Украины мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК и полиции

Москва30 апр Вести.Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам полиции и территориального центра комплектования (аналог военкомата) в Ровненской области на западе Украины и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции, передает ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 апреля около 17.00 в селе Верба Дубенского района. Военнослужащие группы оповещения вместе с офицером полиции общины заметили мужчину, который шел, ведя рядом с собой велосипед. Они решили подойти к нему для проверки документов, после чего тот, как уточнили в полиции, открыл по военным и полицейскому стрельбу из автомата.

В результате сотрудник территориального центра комплектования и полицейский получили ранения. В настоящее время нападавшего разыскивают.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, его ввели после начала специальной военной операции России. На следующий день, 25 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор и военное положение, и мобилизация несколько раз продлевались, в последний раз – 28 апреля этого года.