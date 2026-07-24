На западе Украины неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате возник пожар

На западе Украины полиция пытается нейтрализовать вооруженного мужчину На западе Украины неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате возник пожар

Москва24 июл Вести.Полиция пытается нейтрализовать вооруженного мужчину, который открыл стрельбу, в результате чего загорелся лесной массив в районе Ужгорода Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Сегодня вечером в полицию обратились несколько детей, сообщивших, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину сказано в сообщении

Предположительно, одна из пуль попала в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, перекинувшийся на лесной массив.

Сотрудники полиции проводят оперативные действия на месте происшествия и ищут вооруженного мужчину, чьи мотивы неизвестны. К поискам привлечены дополнительные силы, в том числе бойцы спецназначения.

Ранее в апреле на западе Украины мужчина устроил стрельбу по ТЦК и полиции.