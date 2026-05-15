На Украине мужчина убил полицейского во время проверки документов На Украине ликвидировали преступника, убившего полицейского

Москва15 мая Вести.На западе Украины произошел инцидент — мужчина напал на полицейских во время проверки документов. Один правоохранитель убит.

В Telegram-канале Национальной полиции Украины сообщается, что инцидент случился в селе Терловка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района. Правоохранительные органы не уточняют, чем был вооружен нападавший. Однако СМИ сообщают, что у него было неустановленное огнестрельное оружие.

По предварительным данным, отмечают в полиции, один правоохранитель погиб. Еще один получил телесные повреждения.

После нападения преступник скрылся в лесополосе. На его поиски были брошены силы спецназа. В ходе спецоперации мужчина был ликвидирован.