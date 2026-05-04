В Днепропетровске мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК В Днепропетровске мужчина стрелял по сотрудникам ТЦК, двое пострадали

Москва4 мая Вести.В городе Днепропетровск на Украине при попытке мобилизации мужчина выстрелил в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление местной полиции.

По их данным, инцидент произошел 4 мая.

Местный житель произвел выстрелы в сторону группы оповещения. В результате происшествия травмированы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки говорится в заявлении

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Ровенской области Украины. Военные группы оповещения вместе с офицером полиции заметили на улице мужчину. Они подошли к нему для проверки документов, после чего тот, как утверждается, начал стрелять по ним из автомата.