В Днепропетровске мужчина бросил гранату в полицейских Нацполиция: в Днепропетровске мужчина при задержании бросил гранату

Москва6 июн Вести.В Днепропетровске мужчина при попытке задержания бросил гранату в полицейских. В результате взрыва он погиб на месте, четыре сотрудника полиции ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел 5 июня. Сотрудники правоохранительных органов выехали по вызову о драке возле одного из жилых домов. Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону полицейских.

Четверо правоохранителей получили телесные повреждения различной степени тяжести говорится в Telegram-канале ведомства

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.