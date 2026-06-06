Москва6 июнВести.В Днепропетровске мужчина при попытке задержания бросил гранату в полицейских. В результате взрыва он погиб на месте, четыре сотрудника полиции ранены. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел 5 июня. Сотрудники правоохранительных органов выехали по вызову о драке возле одного из жилых домов. Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону полицейских.
Четверо правоохранителей получили телесные повреждения различной степени тяжестиговорится в Telegram-канале ведомства
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.