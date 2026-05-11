Москва11 мая Вести.Бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ), который 10 мая бросил гранату и ранил пять человек, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на комментарий пресс-службы полиции.

Инцидент произошел 10 мая в Ахтырке Сумской области. Правоохранительные органы получили сообщение о том, что в одном из магазинов находится мужчина с гранатой. Прибывшие на вызов полицейские вывели злоумышленника из помещения и попытались его уговорить отдать им боеприпас. В ходе переговоров мужчина бросил гранату на землю, в результате чего она взорвалась и пострадали пять человек, включая полицейского.

Один из раненых до сих пор находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как нестабильное.

Бывшему военнослужащему, бросившему гранату в Ахтырке 10 мая, сообщили о подозрении​​​... по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В результате взрыва были ранены пять человек. Максимальное наказание по этим статьям – от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение говорится в сообщении на сайте телеканала "Общественное"

Уточняется, что экс-боевику ВСУ предъявлено обвинение в покушении на сотрудника правоохранительного органа, покушении на убийство, хулиганстве и незаконном обращении с боеприпасами.

