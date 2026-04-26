Москва26 апрВести.В метро Харькова неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям из травматического оружия, сообщили украинские СМИ.
Одновременно с этим в одном из районов города подорвали гранату.
В метро Харькова мужчина открыл огонь из травматического оружия по людям… Сообщается, что на месте уже работает полициярассказали украинские журналисты
Ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице, забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В ходе штурма он был ликвидирован. В результате инцидента шесть человек погибли, еще десять получили ранения.
По данным украинских журналистов, стрелком оказался 57-летний житель украинской столицы Дмитрий Васильченков, служивший в ВСУ.