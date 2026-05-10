Москва10 маяВести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на западе Украины открыли огонь по толпе цыган во время попытки штурма здания ТЦК в Закарпатской области. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
В своем Telegram-канале он заявил, что инцидент произошел в поселке Межгорье после мобилизации представителя местной цыганской общины. У здания ТЦК собрались около 30 человек, которые попытались выломать дверь и прорваться внутрь.
Во время конфликта работники ТЦК открыли огоньнаписал в посте Глагола
Информации о пострадавших не поступало.
