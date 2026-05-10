Украинские военкомы открыли огонь по цыганам при штурме ТЦК В Закарпатье сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам

Москва10 мая Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на западе Украины открыли огонь по толпе цыган во время попытки штурма здания ТЦК в Закарпатской области. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

В своем Telegram-канале он заявил, что инцидент произошел в поселке Межгорье после мобилизации представителя местной цыганской общины. У здания ТЦК собрались около 30 человек, которые попытались выломать дверь и прорваться внутрь.

Во время конфликта работники ТЦК открыли огонь написал в посте Глагола

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стрельбу ТЦК по украинцам назвали началом конца главы киевского режима Владимира Зеленского. Подобное свидетельствует о кризисе власти в стране.