Сотрудники ТЦК выстрелили в женщину, которая пыталась помешать мобилизации

На Украине сотрудники ТЦК выстрелили в женщину Сотрудники ТЦК выстрелили в женщину, которая пыталась помешать мобилизации

Москва28 июл Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске выстрелили в местную жительницу, ранив ее. Об этом сообщают украинские СМИ.

Еще одной женщине сотрудники военкомата распылили в лицо перцовый баллончик, другой переехали ногу.

Женщины пытались помешать военкомам мобилизовать мужчину уточняется в материале

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сотрудник ТЦК во Львове избил женщину, которая пыталась помешать задержанию мужчины.

Также известно о случае, когда военнослужащие ТЦК приковали наручниками к автомобилю 61-летнего жителя поселка Лехновка Хмельницкой области, после чего избили его и применили перцовый баллончик.