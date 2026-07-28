Москва28 июлВести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске выстрелили в местную жительницу, ранив ее. Об этом сообщают украинские СМИ.
Еще одной женщине сотрудники военкомата распылили в лицо перцовый баллончик, другой переехали ногу.
Женщины пытались помешать военкомам мобилизовать мужчинууточняется в материале
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сотрудник ТЦК во Львове избил женщину, которая пыталась помешать задержанию мужчины.
Также известно о случае, когда военнослужащие ТЦК приковали наручниками к автомобилю 61-летнего жителя поселка Лехновка Хмельницкой области, после чего избили его и применили перцовый баллончик.