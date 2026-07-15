Москва15 июлВести.Сотрудник территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове применил силу к женщине, которая пыталась помешать задержанию мужчины. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Украинский омбудсмен в Telegram-канале прокомментировал видеозапись, на которой, предположительно, военнослужащий львовского областного ТЦК избивает украинку.
Львов. Центр города. В социальных сетях и медиа распространились видео, на которых, вероятно, военнослужащий … применил физическое воздействие на женщину во время мер по оповещениюнаписал он
На опубликованных Лубинцом кадрах видно, как женщина пытается удержать мужчину, которого уводят полицейские и люди в камуфляже. Затем сотрудники полиции оттаскивают женщину за руки, а один из мужчин в камуфляже хватает ее за шею и бьет головой о стену здания. В конце записи запечатлен отъезжающий микроавтобус, в котором, как предполагается, увезли мужчину.
Ранее украинский депутат заявил, что больше миллиона граждан страны скрываются от мобилизации.