Сотрудник ТЦК во Львове избил женщину, которая пыталась помешать мобилизации Украинский омбудсмен сообщил об избиении женщины сотрудником ТЦК во Львове

Москва15 июл Вести.Сотрудник территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове применил силу к женщине, которая пыталась помешать задержанию мужчины. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинский омбудсмен в Telegram-канале прокомментировал видеозапись, на которой, предположительно, военнослужащий львовского областного ТЦК избивает украинку.

Львов. Центр города. В социальных сетях и медиа распространились видео, на которых, вероятно, военнослужащий … применил физическое воздействие на женщину во время мер по оповещению написал он

На опубликованных Лубинцом кадрах видно, как женщина пытается удержать мужчину, которого уводят полицейские и люди в камуфляже. Затем сотрудники полиции оттаскивают женщину за руки, а один из мужчин в камуфляже хватает ее за шею и бьет головой о стену здания. В конце записи запечатлен отъезжающий микроавтобус, в котором, как предполагается, увезли мужчину.

Ранее украинский депутат заявил, что больше миллиона граждан страны скрываются от мобилизации.