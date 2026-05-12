Чиновник открыл стрельбу в здании горсовета на Украине На Украине заммэра Светловодска открыл стрельбу в здании горсовета

Москва12 мая Вести.В Кировоградской области Украины произошла стрельба в здании Светловодского горсовета. Как сообщили на сайте горсовета, огонь открыл один из сотрудников во время конфликта с коллегой.

Сегодня в помещении городского совета первый заместитель городского главы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане говорится в сообщении на сайте горсовета

Также отмечается, что Савич вел себя неадекватно и угрожал секретарю горсовета Максиму Бакуменко. Помимо этого, он вел прямую трансляцию в соцсетях. Как пишут местные СМИ, момент стрельбы попал на кадры.

В конце апреля в Ровненской области на западе Украины мужчина начал стрелять из автомата по сотрудникам полиции и территориального центра комплектования (аналог военкомата). В результате ранения получили сотрудник ТЦК и полицейский.