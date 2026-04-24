В Биробиджане возбуждено дело по факту угрозы применения насилия к полицейским

В Биробиджане возбуждено дело по факту угрозы применения насилия к полицейским В Биробиджане возбуждено дело по факту угрозы применения насилия к полицейским

Москва24 апр Вести.В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия к сотрудникам полиции. Об этом заявил Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).

Как установлено, 24 апреля в отдел полиции позвонил 38-летний местный житель и сообщил об обнаружении на улице пистолета. Он также заявил, что, если стражи порядка не заберут оружие, он применит его. Прибыв на место, полицейские предложили мужчине подчиниться законным требованиям и сдать оружие, однако тот отказался, стал вести себя агрессивно и угрожать пистолетом. Сотрудник ППС произвел 2 предупредительных выстрела в воздух, а затем один выстрел в направлении злоумышленника. Мужчина получил огнестрельное ранение ноги. Его позднее задержали.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.