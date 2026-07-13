Москва13 июлВести.На северо-востоке Польши вблизи границы с Россией и Белоруссией пройдут армейские учения. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил на своей странице в социальной сети X.
Уточняется, что мероприятия будут проходить с 13 по 14 июля.
В северо-восточной части Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Польшаговорится в сообщении
Отмечается, что учения нацелены на поддержание боеготовности и совершенствования боевых навыков польской армии.
При этом данных о точном месте проведения учений, а также о задействованных подразделениях не приводится.