В Польше пройдут учения вблизи границы с Россией и Белоруссией

В Польше пройдут учения на границах с Россией и Белоруссией В Польше пройдут учения вблизи границы с Россией и Белоруссией

Москва13 июл Вести.На северо-востоке Польши вблизи границы с Россией и Белоруссией пройдут армейские учения. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что мероприятия будут проходить с 13 по 14 июля.

В северо-восточной части Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Польша говорится в сообщении

Отмечается, что учения нацелены на поддержание боеготовности и совершенствования боевых навыков польской армии.

При этом данных о точном месте проведения учений, а также о задействованных подразделениях не приводится.