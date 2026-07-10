Москва10 июлВести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсию против стран Европы.
По его словам, оглашение этой информации должно предотвратить подобный сценарий событий.
У нас есть достоверная информация о том, что русские снова что-то замышляют, и цель этих предупреждений — предостеречь их от осуществления этих провокацийприводит слова Сикорского портал RMF 24
Министр подчеркнул, что у Запада якобы есть проверенные разведданные, которые подтверждают эту информацию. По мнению Сикорского, Москва уже ведет "гибридную и кинетическую войну" против Варшавы и Парижа.