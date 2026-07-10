Польша: у Запада есть информация, что Россия готовит что-то против Европы

МИД Польши обвинил Россию в подготовке "диверсии" против Европы Польша: у Запада есть информация, что Россия готовит что-то против Европы

Москва10 июл Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсию против стран Европы.

По его словам, оглашение этой информации должно предотвратить подобный сценарий событий.

У нас есть достоверная информация о том, что русские снова что-то замышляют, и цель этих предупреждений — предостеречь их от осуществления этих провокаций приводит слова Сикорского портал RMF 24

Министр подчеркнул, что у Запада якобы есть проверенные разведданные, которые подтверждают эту информацию. По мнению Сикорского, Москва уже ведет "гибридную и кинетическую войну" против Варшавы и Парижа.