Депутат назвал хайпом слова Сикорского про конфликт с Россией Депутат Колесник: Сикорский пытается выделиться заявлениями о конфликте с РФ

Москва28 июн Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский своими заявлениями о готовности к военному конфликту с РФ пытается поднять рейтинг, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В комментарии NEWS.ru Колесник также напомнил, что польский министр не первый раз выступает с антироссийской риторикой. По словам Колесника, Сикорский всегда отличался личной неприязнью к России и российскому народу. Однако, какие этому причины — непонятно, добавил парламентарий, отметив, что "это его личное".

Я думаю, что это какой-то хайп, как молодежь говорит. Он пытается как-то выделиться, потому что [президент Польши Кароль] Навроцкий поменял политику по отношению к Украине. А Сикорский предложил — может, у него нервный срыв — предложил назвать аэропорт Жешува "имени жертв УПА" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), чем провалил свой рейтинг. Все про него забыли, русофобия начинает угасать высказал Колесник

В большей степени заявления Сикорского носят декларативный характер, считает парламентарий. Но он заметил, что подобную риторику Россия отслеживает в любом случае.

У президента [Навроцкого], когда он выступил с жесткой критикой и лишил украинскую верхушку высшей награды Польши ордена Белого Орла, резко пошел рейтинг вверх. А у Сикорского рухнул. Похоже, он решил действовать наперекор, надеясь на успех. Однако, наоборот, его осудили поляки, особенно после его неудачных заявлений добавил Колесник

О неловкой ситуации, в которую попал Сикорский со своим предложение назвать аэропорт в честь жертв УПА, сообщила газета Wiadomości. Дело в том, что воздушная гавань уже носит имя семьи Ульма, убитой нацистами в 1944 году. На этот факт обратили внимание в канцелярии Навроцкого, которому и адресовалось предложение главы польского МИД. После этого Сикорского назвали дилетантом, вновь выставляющим себя на посмешище.