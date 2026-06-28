Москва28 июн Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, ранее предложивший назвать аэропорт в Ясенке в честь жертв УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской, запрещена на территории России), попал в неловкую ситуацию, пишет газета Wiadomości.

Аэропорт уже носит имя семьи Ульма, убитой нацистами в 1944 году. На этот факт обратили внимание в канцелярии президента Кароля Навроцкого, которому и адресовалось предложение Сикорского. И если замглавы президентской канцелярии Ярослав Дембовский отреагировал на слова министра с легкой иронией, то глава канцелярии Павел Шефернакер выступил резче, назвав Сикорского дилетантом, вновь выставляющим себя на посмешище.

Сикорский снова выставляет себя на посмешище. Как метко заметил Ярослав Дембовский, аэропорт Жешув-Ясенка уже носит имя семьи Ульма, польских жертв немецкого геноцида. Этому дилетанту либо все равно, либо он просто об этом не знает написал Шефернакер в X

После этого Сикорский признал свою ошибку. В соцсетях он написал, что ему "стало известно" о том, что аэропорту в Ясенке уже присвоено историческое название, однако, добавил глава польского МИД, он по-прежнему считает, что имя в честь жертв Второй мировой войны для какого-либо места или воинского подразделения лучше, чем "развязывать ядерную войну из-за орденов".

Ранее Сикорский раскритиковал решение президента Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла, высшей награды Польши. Реакцию Навроцкого на героизацию Зеленским нацистов Сикорский назвал неадекватной и заявил, что мог бы посоветовать президенту назвать в честь жертв УПА аэропорт в Ясенке.