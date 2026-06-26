Лишивший Зеленского ордена Навроцкий стал самым популярным политиком в Польше Лишение Зеленского ордена подняло рейтинг президента Польши до рекордных 54,8%

Москва26 июн Вести.Рейтинг доверия к президенту Польши Каролю Навроцкому достиг исторического максимума после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский был лишен высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла - из-за героизации нацистов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией IBRiS.

Согласно исследованию, Навроцкому доверяют 54,8% респондентов. Это самый высокий показатель среди польских политиков. Из них 23,8% участников опроса заявили, что полностью доверяют президенту Польши, еще 31% выбрали вариант ответа "скорее доверяю".

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным месяцем ранее, рейтинг Навроцкого вырос на 8,4 процентного пункта.

При этом 39,3% опрошенных сказали, что не доверяют польскому президенту. Из них 30,5% заявили о полном недоверии, а 8,8% скорее не доверяют ему.

Навроцкий стал лидером рейтинга доверия к политикам, превысив прежний исторический рекорд на 0,4 процентного пункта. Ранее он принадлежал бывшему спикеру Сейма Симону Холовне, которому на пике популярности в январе 2024 года доверяли 54,4% участников опроса.

Второе место, как и месяц назад, занял вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ему доверяют 42,6% жителей страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск получил одобрение 38,1% респондентов.

Среди оппозиционных политиков лучший результат показал бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, занявший пятое место. О доверии к нему заявили 35,3% участников исследования.

Опрос проводился 19-21 июня 2026 года среди 1,1 тысячи совершеннолетних жителей Польши. Информация о возможной статистической погрешности не указана.