Пушков: Сикорский вряд ли отдает себе отчет, говоря о конфликте с Россией

Пушков усомнился в том, отдает ли себе отчет Сикорский, говоря о войне с РФ Пушков: Сикорский вряд ли отдает себе отчет, говоря о конфликте с Россией

Москва28 июн Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский вряд ли отдает себе отчет в последствиях военного конфликта с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, польские партнеры по НАТО вряд ли будут рисковать из-за Варшавы.

Отдает ли себе отчет Сикорский, что вступление Польши как страны НАТО в прямое военное столкновение с Россией создаст прямую угрозу для российской государственности, поскольку чревато присоединением к ней в разных формах других стран НАТО, иными словами - войной между НАТО и Россией написал Пушков в своем Telegram-канале

Сенатор заверил, что в случае войны РФ с НАТО российской стороне придется задействовать весь имеющийся в ее распоряжении военный потенциал. Также Пушков задался вопросам, позволят ли боевые ресурсы Польши выдержать противостояние с Россией.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил беспокойство о якобы намерениях России напасть на НАТО в ближайшие месяцы.