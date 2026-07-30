Москва30 июлВести.Польша готова сражаться с Россией как с помощью Североатлантического альянса, так и без него. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире подкаста The Long Game.
Дипломат не исключил сценария, при котором Россия якобы может напасть на Польшу.
Если Россия нападет на нас, мы будем сражаться — с НАТО или без НАТО. В Польше мы сопротивляемся России уже 500 лет и не собираемся останавливатьсясказал Сикорский
Вместе с тем ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность удара со стороны России по территории республики.