Сикорский заявил о готовности Польши сражаться с Россией "с НАТО или без нее"

В Польше готовы воевать с Россией даже без НАТО Сикорский заявил о готовности Польши сражаться с Россией "с НАТО или без нее"

Москва30 июл Вести.Польша готова сражаться с Россией как с помощью Североатлантического альянса, так и без него. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире подкаста The Long Game.

Дипломат не исключил сценария, при котором Россия якобы может напасть на Польшу.

Если Россия нападет на нас, мы будем сражаться — с НАТО или без НАТО. В Польше мы сопротивляемся России уже 500 лет и не собираемся останавливаться сказал Сикорский

Вместе с тем ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил возможность удара со стороны России по территории республики.