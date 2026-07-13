В МИД Польши заявили, что Варшава серьезно относится к "российской угрозе" Глава МИД Сикорский: Польша всерьез воспринимает "российскую угрозу"

Москва13 июл Вести.Варшава серьезно относится к "российской угрозе". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Il Messaggerо.

Дипломат утверждает, что Россия якобы угрожает Польше.

Когда русские угрожают нам, мы воспринимаем эти угрозы всерьез сказал Сикорский

При этом глава польского МИД отметил, что Варшава больше "не паникует" по вопросу обороны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ужастиками статьи в британской и польской прессе, которые были посвящены вероятности нанесения удара по территории Польши со стороны России.