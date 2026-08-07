Политолог заявил об отсутствии у Польши желания воевать с Россией Политолог-европеист Трухачев: Польша не собирается воевать с Россией

Москва7 авг Вести.Польша не собирается воевать с Россией. Об этом заявил политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в разговоре с NEWS.ru.

Он прокомментировал призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты над Украиной. По словам эксперта, это заявление является элементом внутриполитической борьбы, а не демонстрацией намерения республики вступать в войну с Москвой.

Польша – не Украина. Это вполне самостоятельное государство, четко понимающее свои национальные интересы. Украину оно поддерживает, но прямое военное столкновение с Россией Польше не нужно подчеркнул собеседник издания

Трухачев также напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий и правительство страны – это разные политические силы, которые регулярно соревнуются в русофобии, стремясь понравиться избирателям.