Москва23 апрВести.Совместные военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтациязаявил Песков, отвечая на вопрос журналистов
Ранее Песков сказал, что ЕС стремится спровоцировать противостояние Сербии и России.