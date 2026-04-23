Песков: учения Польши и Франции свидетельствуют о настроенности ЕС против РФ

Москва23 апр Вести.Совместные военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов

Ранее Песков сказал, что ЕС стремится спровоцировать противостояние Сербии и России.