Москва24 июл Вести.Польское внешнеполитическое ведомство приступило к проверке сведений, полученных от Минска, о подготовке террористического акта на территории республики. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя предупреждение белорусской стороны.

Это дело появилось несколько часов назад. Мы его еще исследуем, но, конечно, мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем сказал Сикорский журналистам

23 июля белорусский МИД передал временному поверенному в делах Польши информацию о готовящемся теракте. По данным Минска, его планирует осужденное в Белоруссии лицо, которое недавно было лишено польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране.

Как подчеркнул Сикорский, дополнительные сведения будут передаваться по каналам взаимодействия между компетентными органами двух стран по мере поступления.