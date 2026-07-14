Москва14 июл Вести.У Польши нет возможностей для участия в европейской "антибаллистической коалиции". Об этом заявил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что Варшава принимает посильное участие в других инициативах.

О создании коалиции против баллистических ракет 14 июля в Париже объявили руководители десяти стран - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании, Швеции и Украины.

Мы принимаем участие в других инициативах. Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если будет потенциал оружейных предприятий и они захотят в этом участвовать, то мы к этому открыты пояснил Косиняк-Камыш

Польский военный министр подчеркнул, что Варшава сокращает помощь Украине, но без Польши вообще не было бы никакой военной помощи Киеву. Он отметил, что через польскую территорию проходит примерно 90% западной военной техники. Без Варшавы невозможно, по его словам, провести ни одну логистическую операцию для Украины.

Варшава также не участвует в украинском конфликте и не отправляет польских солдат на Украину, добавил Владислав Косиняк-Камыш. Ранее он заявил, что Варшава готова модернизировать советские МиГ-29 для Украины, но только если это оплатит украинская сторона. Также министр обороны Польши рассекретил информацию, вызвавшую в Польше скандал. Он подтвердил, что Варшава направила Киеву от трех до девяти ракет для американской ЗРК Patriot.

В начале июля два польских предприятия PGZ и WZL-2 подписали с американской компанией Anduril Industries соглашение о сборке и производстве дозвуковых крылатых ракет большой дальности Barracuda-500 наземного или воздушного базирования. Дальность этих ракет составляет 500 морских миль или 926 километров. Ракета развивает скорость 0,74 Маха и несет боевую часть весом в 45 килограммов.

Варшава будет поставлять эти ракеты Эстонии и Латвии, раскрыл польские планы Косиняк-Камыш.