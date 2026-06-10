Москва10 июнВести.Польша не является участником боевых действий на Украине и не втягивается в конфликт, заявил вице-премьер и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит пресс-служба польского военного ведомства.
Он подчеркнул, что утверждения о вовлечении Польши в войну не соответствуют действительности.
Польша не переходит в боевые действиясказал Косиняк-Камыш
При этом он отметил, что Варшава уже передала Украине значительный объем военной техники, и подчеркнул, что такая помощь осуществляется взвешенно и находится под контролем польских властей.
Косиняк-Камыш также заявил, что поддержка Украины отвечает интересам национальной безопасности Польши. В качестве примеров он привел работу логистического хаба Жешув-Ясенка, через который проходит западная военная помощь, а также программы подготовки украинских военнослужащих. По его словам, эти меры носят оборонительный характер и не означают участия Польши в вооруженном конфликте.
Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил, что польские правоохранительные органы готовятся к росту масштабов незаконного оборота оружия после завершения боевых действий на Украине.