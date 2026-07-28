Москва28 июлВести.Польша не претендует на территории Украины, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Таким образом МИД республики прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, которые ранее входили в состав Польши, Венгрии и Румынии.
Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украинеговорится в заявлении
Там также подчеркивается, что Варшава "признает, уважает и выражает неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины".