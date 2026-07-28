У Польши нет территориальных претензий к Украине, заявили в МИД

В Польше опровергли территориальные претензии к Украине У Польши нет территориальных претензий к Украине, заявили в МИД

Москва28 июл Вести.Польша не претендует на территории Украины, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Таким образом МИД республики прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, которые ранее входили в состав Польши, Венгрии и Румынии.

Польская республика не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем предъявлять территориальные претензии к Украине говорится в заявлении

Там также подчеркивается, что Варшава "признает, уважает и выражает неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины".