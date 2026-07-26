Москва26 июл Вести.Украина рано или поздно потеряет свои западные территории, заявил президент России Владимир Путин на военнослужащими ВМФ РФ.

Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало. Рано или поздно, не завтра, а может быть, не послезавтра - год, два, десять, пятнадцать [лет], но все исторически встанет на свои места сказал президент

Глава государства подчеркнул, что нынешние западноукраинские земли являются подарком Иосифа Сталина, сделанным в границах на тот момент единой страны. По словам Путина, тогда руководителю СССР не пришло в голову, что может сложиться такая ситуация, как сегодня.

Также Владимир Путин напомнил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, однако киевский режим счел благом для себя объявить РФ своим врагом.