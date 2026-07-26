Москва26 июл Вести.Нынешние западные земли Украины являются подарком Иосифа Сталина, сделанным в границах на тот момент единой страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ.

Он подчеркнул, что Сталину, видимо, не приходило в голову, что может сложиться такая ситуация, как сегодня.

Там есть западная часть Украины, подарок Иосифа Виссарионовича Сталина послевоенной Украине. Сталин Украине подарил эти земли сказал Путин

Ранее Путин заявил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, однако киевский режим счел благом для себя объявить РФ своим врагом.