Путин: жители Донбасса просили включить их в РСФСР, но большевики "перерешали"

Большевики "перерешали": Путин о том, почему Донбасс не вошел в состав РСФСР Путин: жители Донбасса просили включить их в РСФСР, но большевики "перерешали"

Москва26 июл Вести.Жители Донбасса обращались в советское правительство с просьбой включить их территорию в состав РСФСР, но позже лидера коммунистов Владимира Ленина уговорили "перерешать", рассказал президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.

Я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР заявил он

Президент отметил, что после обращения местных жителей с запада прибыли большевики и убедили Ленина передать Донбасс в "формирующуюся, создаваемую Украину".

А на вопрос представителей Донбасса: "Ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой Россией", Владимир Ильич ответил: "Надо перерешать". Вот и перерешали сообщил Путин

Он добавил, что теперь российским военным предстоит вернуть все "в нормальное русло историческое".

Также Путин заявил, что нынешние западные земли Украины являются послевоенным подарком от Иосифа Сталина.