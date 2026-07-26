Москва26 июлВести.Жители Донбасса обращались в советское правительство с просьбой включить их территорию в состав РСФСР, но позже лидера коммунистов Владимира Ленина уговорили "перерешать", рассказал президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ.
Я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСРзаявил он
Президент отметил, что после обращения местных жителей с запада прибыли большевики и убедили Ленина передать Донбасс в "формирующуюся, создаваемую Украину".
А на вопрос представителей Донбасса: "Ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой Россией", Владимир Ильич ответил: "Надо перерешать". Вот и перерешалисообщил Путин
Он добавил, что теперь российским военным предстоит вернуть все "в нормальное русло историческое".
Также Путин заявил, что нынешние западные земли Украины являются послевоенным подарком от Иосифа Сталина.