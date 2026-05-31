Все дело в жадности: Мирошник допустил, что ЕС вновь найдет "русские дроны" Мирошник: Польша вслед за Румынией может заявить о падении БПЛА ради денег ЕС

Москва31 мая Вести.Страны ЕС включились в гонку по распределению средств на оборону "восточного фланга", поэтому вслед за Румынией, где упал беспилотник, свои претензии из-за дронов может озвучить и Польша. Такое мнение высказал в эфире "Соловьёв live" для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он напомнил, что ранее страны Прибалтики на фоне пролетов украинских дронов на своей территории получили 1,5 млрд евро из фонда развития ЕС. Кроме того, как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, еще 40 млрд евро из разных фондов уже выделены на усиление обороны "восточного фланга" ЕС в целом.

Урсула фон дер Ляйен выделила огромные суммы денег. И тут и румыны не будь дураками говорят: "а нам, мы же тоже хотим денег". И, конечно, в этой ситуации [с падением дрона] они на всякий случай заявили, что это русские [виноваты], а потом говорят - да какая разница, главное, чтобы денег давали, ведь они хотят тоже поучаствовать в этом распиле бюджета "восточного фланга". Поэтому провокация [с дроном] и появилась. Я не удивлюсь, если завтра будет такая же провокация, допустим, у Польши, которая тоже очень жадная страна и тоже очень хочет европейских денег сказал он

Помимо Польши свои притязания на бюджет ЕС могут высказать и другие страны объединения.

Может быть, еще какая-нибудь страна, которая имеет отношение к НАТО и к Евросоюзу хочет поучаствовать в этом распиле, раз уж Европейский союз так щедро раздает деньги налево и направо. И стандарты, связанные с идентификацией, с установлением истины, просто сведены к нулю. То есть никто ничего не проверяет добавил Мирошник

Ранее в румынском городе Галац недалеко от границы с Одесской областью БПЛА попал в жилой дом. МИД страны вызвал посла России в Бухаресте, так как власти Румынии возложили ответственность за случившееся на РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что подобные обвинения бездоказательны.