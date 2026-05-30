Мирошник: Румыния встала в очередь за освоением европейского бюджета Мирошник рассказал о планах Румынии по освоению европейского бюджета

Москва30 мая Вести.Румыния после решения Евросоюза выделить Прибалтике 1,5 млрд евро на фоне инцидентов с украинскими БПЛА встала в очередь на освоение европейского бюджета. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник агентству ТАСС.

Речь идет о решении Евросоюза впервые в истории выделить Прибалтике 1,5 млрд евро из фонда регионального развития организации на военные нужды на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками. Тогда Румыния "почувствовав аналогичную историю", решила осветить случай с прилетом дрона в городе Галац.

Похоже, что румыны сейчас организовали аналогичную провокацию, но только постарались прилетевший дрон тут же обозвать российским, не имея на это ни малейших оснований, чтобы тоже встать в очередь за освоением европейских бюджетов. Кто будет третьим? Посмотрим, как скоро появятся новые провокации заявил Мирошник

Румынская Служба экстренного реагирования ранее сообщила, что на востоке страны в городе Галац на крышу дома упал беспилотник. Румынские военные при этом отслеживали дрон радиолокационными системами, однако не стали его перехватывать. Позже в НАТО сообщили о якобы "российском происхождении" беспилотника, упавшего в Румынии.

При этом в российском посольстве в Бухаресте выразили мнение, что Румыния использовала инцидент с падением беспилотника в городе Галац для реализации внешнеполитической линии НАТО и ЕС, целью которой является конфронтация с РФ.