Москва30 мая Вести.Финансовая поддержка Европейским союзом (ЕС) стран Балтии представляет собой такую же коррупционную сделку, какой стало строительство "стены" на российско-украинской границе, которое обогатило бывшего премьер-министра Украины (2014-2016 годы) Арсения Яценюка, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Нет сомнений, это в определенной степени коррупционная сделка, потому что аналог такой стены уже строили на Украине. После этого Арсений Яценюк стал обладателем отельного комплекса где-то на территории Северной Америки. Желающих поступить таким же образом достаточное количество. Либо пополнить за счет возвращенных евросредств какие-то свои партийные фонды приводит ТАСС слова Мирошника

По мнению посла, особенно показательна реакция стран Балтии на инциденты с украинскими дронами. Эти страны сдержанно ответили на откровенную провокацию Украины, которая использовала их территорию для попытки нанесения ударов по России, нарушая при этом целый перечень законов и соглашений.

По идее, она (Украина - прим. ред.) могла рассчитывать на жесткую реакцию со стороны стран НАТО. Однако ничего этого не произошло, и [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен решила поблагодарить своих прибалтийских друзей, выделив огромные суммы на организацию вот этой части восточного фланга отметил Мирошник

Фон дер Ляйен заявила, что Европа может столкнуться с проблемами в области безопасности из-за вторжения беспилотников, как это происходит в Прибалтике.

Глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС намерен устранять недостатки в системе безопасности, начиная с внедрения более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации.