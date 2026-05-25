Москва25 маяВести.Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отправится в Литву во вторник, 26 мая, для встречи с лидерами прибалтийских стран.
Цель визита — обсуждение мер реагирования на инциденты с дронами, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников ЕС.
По данным агентства, фон дер Ляйен проведет переговоры с главами государств и правительств государств Прибалтики для координации действий в связи с участившимися случаями появления беспилотников в небе над этим регионом.
Визит также направлен на "демонстрацию солидарности" с прибалтийскими странами и укрепление совместной обороноспособности с помощью "механизмов ЕК по финансированию и планированию", говорится в публикации.
Politico узнало, что для обсуждения этих вопросов в Литву также прибудет еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
В последние недели на территории стран Прибалтики участились случаи падения украинских дронов, сбившихся с курса.
Так, утром 20 мая из-за угрозы появления беспилотников временно не работал аэропорт Вильнюса.
17 мая сообщалось об обнаружении на востоке Литвы обломков другого беспилотника, предположительно, запущенного украинскими вооруженными формированиями.