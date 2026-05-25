Фон дер Ляйен посетит Литву из-за инцидентов с беспилотниками

Москва25 мая Вести.Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отправится в Литву во вторник, 26 мая, для встречи с лидерами прибалтийских стран.

Цель визита — обсуждение мер реагирования на инциденты с дронами, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников ЕС.

По данным агентства, фон дер Ляйен проведет переговоры с главами государств и правительств государств Прибалтики для координации действий в связи с участившимися случаями появления беспилотников в небе над этим регионом.

Визит также направлен на "демонстрацию солидарности" с прибалтийскими странами и укрепление совместной обороноспособности с помощью "механизмов ЕК по финансированию и планированию", говорится в публикации.

Politico узнало, что для обсуждения этих вопросов в Литву также прибудет еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

В последние недели на территории стран Прибалтики участились случаи падения украинских дронов, сбившихся с курса.

Так, утром 20 мая из-за угрозы появления беспилотников временно не работал аэропорт Вильнюса.

17 мая сообщалось об обнаружении на востоке Литвы обломков другого беспилотника, предположительно, запущенного украинскими вооруженными формированиями.