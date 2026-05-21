Москва21 маяВести.Нервная реакция председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки с территории Прибалтики, свидетельствует о страхе главы ЕК перед правдой.
Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Он выразил недоумение по поводу слишком бурной реакции фон дер Ляйен на запуск украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с территории балтийских государств.
В чем Россия не права? Почему ее так трясет?поинтересовался Христофору
По словам журналиста, попытки обвинить Россию в якобы распространении ложных данных являются циничными, поскольку европолитикам должно быть хорошо известно истинное происхождение запусков дронов.
Журналист назвал ряд проукраинских заявлений фон дер Ляйен бесстыдной ложью, с которой Евросоюзу еще предстоит разбираться.
Ранее газета Politico писала, что европейские политики и дипломаты критикуют фон дер Ляйен за превышение должностных полномочий на международной арене.