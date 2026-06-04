В Петербурге участники банды пойдут под суд за изготовление 178 кг наркотиков

В Петербурге банда ответит в суде за изготовление 178 кг наркотиков В Петербурге участники банды пойдут под суд за изготовление 178 кг наркотиков

Москва4 июн Вести.Пятеро участников преступной группы предстанут перед судом в Санкт-Петербурге по делу о незаконном обороте и контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, с мая по июль 2024 года фигуранты незаконно изготовили более 50 видов сильнодействующих веществ общей массой свыше 178 килограммов. Препараты расфасовали под видом средств по уходу за волосами и через таможенный пост аэропорта Пулково оформили международные почтовые отправления.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, сильнодействующие вещества были изъяты.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.