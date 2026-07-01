В порту Петербурга в контейнере с тунцом нашли 500 кг кокаина

Полтонны кокаина обнаружила ФСБ в порту Санкт-Петербурга В порту Петербурга в контейнере с тунцом нашли 500 кг кокаина

Москва1 июл Вести.В порту Санкт-Петербурга в контейнере с тунцом, который прибыл в Россию из Эквадора, обнаружили 500 килограммов кокаина. Подозреваемый в контрабанде наркотиков задержан. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По данным силовиков, фигурант – гражданин РФ – может быть причастен к поставкам особо крупных партий запрещенных веществ из Латинской Америки через морские грузоперевозки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории контейнерного терминала АО "Петролеспорт" морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, обнаружено и изъято не менее 500 кг наркотического вещества, сокрытого в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца говорится в сообщении ведомства

При обысках у задержанного нашли и изъяли носители с криптовалютой в размере 613 тысяч долларов и 13 премиальных наручных часов, цена которых превышает 1,3 миллиона долларов.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.