Суд арестовал мужчину, который привез в Петербург кокаин в партии тунца

Арестован мужчина, доставивший в Петербург кокаин в партии тунца Суд арестовал мужчину, который привез в Петербург кокаин в партии тунца

Москва12 июн Вести.Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Предварительно установлено, что Руслан Гриднев, так зовут фигуранта расследования, не позднее 9 июня купил для дальнейшей перепродажи особо крупную партию смеси с кокаином, брикетированную в 500 плиток.

Затем злоумышленник доставил наркотическую смесь в Большой порт Санкт-Петербурга, где его задержали 10 июня.

Отмечается, что запрещенные вещества были спрятаны в партии мороженого тунца.

Фигуранту предъявлено обвинение, вину признал. Против меры возражал, сообщив, что у него на иждивении два несовершеннолетних ребенка говорится в публикации пресс-службы, размещенной в мессенджере MAX

В итоге Гриднева отправили под стражу. Он останется под арестом как минимум до 9 августа.