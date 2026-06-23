Москва23 июнВести.Житель Куйбышева Новосибирской области 45 лет обвиняется в контрабанде и незаконной пересылке прекурсоров наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.
… обвиняемый в феврале 2026 года посредством сети "Интернет" приобрел за рубежом прекурсоры наркотических средств общей массой более 62 г и организовал их пересылку на территорию Российской Федерации для дальнейшего использования в личных целяхотметили в пресс-службе
Мужчину задержали в почтовом отделении при получении посылки. Запрещенные вещества у него изъяты.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.