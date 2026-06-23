Новосибирец задержан на почте, где получил 62 г прекурсоров наркотиков

Житель Новосибирской области пойдет под суд за заказ прекурсоров наркотиков Новосибирец задержан на почте, где получил 62 г прекурсоров наркотиков

Москва23 июн Вести.Житель Куйбышева Новосибирской области 45 лет обвиняется в контрабанде и незаконной пересылке прекурсоров наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

… обвиняемый в феврале 2026 года посредством сети "Интернет" приобрел за рубежом прекурсоры наркотических средств общей массой более 62 г и организовал их пересылку на территорию Российской Федерации для дальнейшего использования в личных целях отметили в пресс-службе

Мужчину задержали в почтовом отделении при получении посылки. Запрещенные вещества у него изъяты.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.