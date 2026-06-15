В Новосибирске пенсионера арестовали за покушение на сбыт 19 кг наркотиков

Новосибирский пенсионер арестован за попытку сбыта 19 кг наркотиков В Новосибирске пенсионера арестовали за покушение на сбыт 19 кг наркотиков

Москва15 июн Вести.За попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере Кушвинский городской суд постановил арестовать 64-летнего жителя Новосибирской области Бориса Соболева. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Следствие считает, что пенсионер подрабатывал грузоперевозками и приехал в Свердловскую область, чтобы спрятать наркотики в тайниках. 12 июня 2026 года он пытался разложить запрещённые вещества, но его задержали. При мужчине нашли больше 19 килограммов наркотиков.

Борису Соболеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – "Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере" говорится в сообщении

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 августа 2026 года.